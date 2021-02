SARONNO – Dai primi di febbraio è presente in città il nuovo sacerdote che l’arcivescovo Mario Delpini ha inviato alla comunità pastorale saronnese. E’ don Enrico Bombelli, prete dal 1982 e viene ad abitare in Santuario dove il suo compito principale è proprio quello di confessore.

“E’ chiamato però – spiega il prevosto monsignor Armando Cattaneo – a celebrare l’Eucaristia e confessare anche a san Pietro e Paolo. Ecco perché è un dono per tutti noi cristiani saronnesi e non solo per una parrocchia. Saronno sa accogliere bene i suoi preti“. Il nuovo religioso è arrivato in città il 31 gennaio giorno del suo compleanno. Don Enrico è nativo di Cerro Maggiore ed ha una vasta esperienza pastorale.

Una bella novità per la comunità saronnese scossa recentemente dalla scomparsa di don Angelo Ceriani e da quella di don Luigi Carnelli. Tra le buono notizie anche la nomina di don Riccardo Pontani, parroco di Origgio, come decano del decanato saronnese.

