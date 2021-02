Softball A1, lanciatrice stelle e strisce per Saronno: arriva Kelly Barnhill

SARONNO – Si completa la rosa dell’Inox Team Saronno per la stagione 2021 in A1: la società ha trovato un accordo anche con Kelly Barnhill, giovane ma già molto quotata lanciatrice proveniente dagli Stati Uniti d’America, dove ha giocato nei Florida Gators, e dal club professionistico dei Chicago Bandits.

Classe 1997, originaria di Marietta in Georgia, i dirigenti saronnesi la presentano così

Lanciatrice di livello internazionale, Kelly ha giocato in uno dei college-team più prestigiosi al mondo, quello delle Florida Gators, diventandone un simbolo. Vanta numerose presenze nella nazionale maggiore americana e nel corso degli anni si è messa all’opera in prima persona come ambasciatrice del softball a livello mondiale. Approda a Saronno dopo varie esperienze in altri Paesi, come Australia, Giappone e, ovviamente, America. Siamo quindi orgogliosi di annunciare che Kelly vestirà la maglia nerazzurra numero 11 nel prossimo campionato

A primavera si unirà alla rosa del Saronno anche un’altra statunitense, Brittany Abacherli.

(foto: la nuova lanciatrice dell’Inox Team Saronno, Kelly Barnhill)

