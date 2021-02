Una targa in ricordo delle vittime delle Foibe a Cogliate

COGLIATE – In occasione dell’annuale ricorrenza del Giorno del Ricordo, volta a tenere viva la memoria di ciò che furono i massacri delle foibe, il comune di Cogliate ha deciso di rendere omaggio alle vittime con una cerimonia pubblica. Domani mattina, mercoledì 10 febbraio, alle 11.30, alla presenza delle autorità civili del comune, sarà posata al monumento alla resistenza di viale Rimembranze una targa per: «Ricordare l’eccidio e l’atrocità della guerra» – spiega il sindaco Andrea Basilico, che leggerà un discorso commemorativo per presentare l’iniziativa dell’amministrazione e le sue finalità. «Vogliamo e pensiamo che questo simbolo possa essere un monito lanciato dal passato in direzione del futuro, perché nulla di quanto è stato possa ricapitare». Il Giorno del Ricordo si tiene ogni anno il 10 febbraio quale ricorrenza istituita dal Parlamento nel 2004 per rendere omaggio alle vittime dei massacri delle foibe per mano dei sostenitori di Tito e della tragedia dell’esodo della popolazione giuliano dalmata dalle terre di origine.

