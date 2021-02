Asta negozi Galimberti-Euronics, a Limbiate entra Unieuro. Salvi i posti di lavoro

LIMBIATE – Asta giudiziaria per i negozi del gruppo Galimberti che portavano il marchio “Euronics”: si è svolta a Milano per 7 negozi presenti in Lombardia e 4 sono stati assegnati, con relativi “rami d’azienda” e dipendenti. Fra essi anche quello che si trova sulla Monza-Saronno, alla periferia di Limbiate, molto conosciuto in zona, in vero supermercato dell’elettronica. E’ stato acquisito ora dalla catena Unieuro, e dunque l’attività andrà avanti, sicuramente una buona notizia anche per i commessi. Assegnati anche i negozi si Seregno, di Pavia e di Milano in via Solari.

In tutto sono così 90 i dipendenti che “restano al lavoro”, nei negozi dove già prima lavoravano. In tutto la Galimberti Spa contava, prima di “fermarsi” per problemi economici, più di 200 addetti. Ora i sindacati hanno chiesto al commissario straordinario che si sta occupando della cessione di queste attività che venga indetta una nuova asta, per i negozi che sinora nessuno a inteso acquisire.

(foto archivio)

