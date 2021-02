SARONNO – Stava percorrendo via Dante, intorno alle 8,40, quando il mezzo pesante su cui viaggiava si è bloccato e non ne ha più voluto sapere di muoversi. E’ la disavventura di cui è stato protagonista stamattina un autista che stava attraversando Saronno.

L’uomo ha effettuato qualche controllo ma niente il mezzo era assolutamente bloccato da un problema idraulico. Immediata la chiamata alla polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico mentre il conducente ha chiesto l’intervento di un meccanico. Dopo una riparazione lampo il mezzo è ripartito anche se nella zona il traffico è stato difficoltoso per più di un paio d’ore malgrado il tempestivo intervento della polizia locale. Rimesso in sesto il mezzo il conducente ha potuto finalmente “liberare” la strada che aveva occupato costringendo le prime auto che lo seguivano a fare inversione e tornare sui propri passi. Quelle che sono arrivate dopo il brusco stop sono state invitate a scegliere un altro percorso per raggiungere la propria destinazione.