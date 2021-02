CERIANO LAGHETTO – Giornata di cantieri e di sopralluoghi con il sindaco Roberto Crippa e il consigliere delegato allo sport Giuseppe Radaelli. “Qui siamo al campo sportivo di via Strameda dove sono iniziati da alcune settimane i lavori per realizzazione dei nuovi spogliatoi – riepiloga il primo cittadino -L’opera è interamente finanziata dal Piano Fontana di Regione Lombardia”.

Infatti, con lo stop completo dei campionati di calcio a causa dell’emergenza coronavirus, e grazie ai fondi regionali messi a disposizione per la “ripartenza”, l’Amministrazione civica cerianese ha varato una serie di interventi in tutto il paese, ed in particolare nelle scuole e negli impianti sportivi. Come appunto allo stadio dove si è dunque ora arrivati alla fase realizzativa del nuovo plesso spogliatoi, accanto ai campi. Una struttura, quella situata alla periferia del paese, che è sempre migliore e meglio attrezzata. L’Asd Ceriano milita nel campionato di Prima categoria ed è impegnata anche nel settore giovanile.

(foto: selfie del sindaco Roberto Crippa davanti al cantiere per la realizzazione dei nuovi spoglitoi)

