Coronavirus a Rovellasca, scendono i casi attivi e aumentano i guariti

ROVELLASCA – A Rovellasca sono scesi i casi attivi al coronavirus, attualmente sono 16, negli ultimi giorni non si sono registrati decessi ed il numero dei guariti è salito a 394. Il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia è di 425.

Ad inizio mese i casi attivi in paese erano 18 (invariati dall’ultima settimana del mese precedente) mentre i decessi erano saliti da 14 a 15 dall’inzio della pandemia. In totale le persone guarite erano complessivamente 388 ed il numero complessivo dei casi era di 421.

(foto: in tutta la zona sono iniziate le vaccinazioni contro il covid)

10022021