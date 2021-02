MILANO – “L’audizione del direttore generale Welfare di Regione Lombardia Marco Trivelli, risponde e accoglie le richieste presentate dal Movimento Cinque Stelle la scorsa settimana. Finalmente Regione Lombardia avvia politiche di controllo volte al contenimento dei focolai relativi alle varianti di coronavirus, manifestatesi in Lombardia. I tecnici di Regione hanno confermato l’importanza di testare, tracciare e adottare misure maggiormente restrittive laddove la pandemia si manifesta ancora in maniera più critica. Restiamo dell’idea che in questo momento sia necessario aprire dove sia possibile farlo in sicurezza, ma contemporaneamente si debba chiudere dove necessario” conclude il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa.

