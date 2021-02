VARESE – “Il nostro Paese ha bisogno di recuperare fiducia nel futuro, per questo Italia viva sostiene il governo guidato da Mario Draghi e l’agenda su scuola, lavoro, sociale, vaccinazioni, ambiente ed Europa”. Lo rimarca la parlamentare del Varesotto, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

A Roma sono in questi giorni le consultazioni per la formazione del nuovo Governo, con premier incaricato Mario Draghi, che a breve dovrebbe sciogliere le riserve e presentare il nuovo esecutivo.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva e parlamentare eletta nel Varesotto)

10022021