SARONNO – “Ringrazio sentitamente l’ignoto concittadino che ieri sera mi ha consentito di rientrare in possesso del mio portafoglio con tutto il suo contenuto smarrito poche ore prima. L’onestà e il senso civico sono ancora di casa a Saronno”. Così Lucio Bergamaschi, esponente locale di Forza Italia, racconta della sua disavventura che si è comunque conclusa con un lieto fine.

Facile immaginare il disappunto, che sarebbe comunque a chiunque, nel momento in cui si era reso conto di avere smarrito il portafoglio. Non tanto, magari, per il denaro in esso contenuto ma per documenti e carte di credito, per le quali in casi del genere è necessario seguire una trafila “burocratica” che, oltre tutto in questi tempi di emergenza per il coronavirus, è sempre molto lunga e laboriosa, per potere rifare carta di identità, patente di guida o le carte bancarie. Niente di tutto ciò, grazie ad un cittadino che appena ha trovato il portafoglio si è subito dato da fare per consentire al legittimo proprietario di riaverlo nel mino tempo possibile.

10022021