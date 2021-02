SARONNO – “La rianimazione a Saronno ha una grande difficoltà sul fronte del personale, ci sono stati moltissimi bandi pubblici con poche risposte e persino delle rinunce. C’è stata una grande attività di ricerca del personale, si stanno provando tutte le strade. Ci sono meno anestesisti di quelli che serve e Saronno paga sicuramente una carenza di attrattività. Servono risposte veloci ed è quello su cui sta lavorando Regione”.

Così Emanuele Monti, presidente della commissione regionale Sanità risponde alle preoccupazioni del personale della rianimazione saronnese durante l’intervista a ilSaronno (qui l’intervista completa)

“L’assessore al Welfare (Letizia Moratti) sta seguendo questa partita in prima persona so di un confronto coi referenti regionali per la terapia intensiva per potenziare un impegno su Saronno. Si sta lavorando per riuscire immediato a trovare delle soluzione. E’ un lavoro che l’assessorato, la direzione generale di Regione Lombardia e l’asst Valle Olona stan portando avanti per dare risposte concrete alle carenze”.

(foto: un’immagine del presidio del reparto di rianimazione dell’ospedale di Saronno per chiedere risposte concrete alle carenze di personale)