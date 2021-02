ORIGGIO – “Azione alla Novartis di Origgio per i macachi di Parma: anche se la ricerca della multinazionale viene chiamata “sperimentazione animale”, è sempre tortura e morte per migliaia di animali, che senza nessuna utilità per la ricerca scientifica o per la salute umana vengono sacrificati per garantire guadagni e titoli accademici”. Così una nota dell’associazione Cento per cento animalisti i cui attivisti nelle scorse ore hanno compiuto un “blitz” alla sede italiana, ad Origgio lungo l’ex Varesina.

“Tra le numerose vittime delle multinazionali farmaceutiche, anche i poveri macachi di Parma che saranno accecati e poi uccisi per esperimenti assurdi, ora anche con l’avallo di molti politici” ricordano dall’associazione, i cui militanti ieri sera hanno affisso simbolicamente uno striscione sui cancelli della sede di Origgio della Novartis, “per ricordare che la sperimentazione animale deve cessare e i macachi di Parma devono essere liberi”.

(foto: lo striscione affisso alla Novartis di Origgio)

10022021