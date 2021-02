SARONNO – Prosegue il percorso della Nazionale italiana di softball in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, prossimo appuntamento la seduta di training che si svolgerà fra giovedì 18 e domenica 21 febbraio, a Città Sant’Angelo in provincia di Pescara. Mentre un ulteriore raduno dovrebbero svolgere anche a marzo; ad aprile il via della stagione 2021 per i club con la Coppa delle Prealpi e poi il campionato di serie A1.

Ma restiamo all’Italia ed alla quattro giorni a Città Sant’Angelo. L’allenatore Enrico Obletter anche stavolta ha “pescato” nelle società locali, nel gruppo sono state chiamate le saronnesi dell’Inox Team, Valeria Bettinsoli, Veronica Comar, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini, Alessandra Rotondo e Priscilla Brandi (quest’ultima appena passata da Pianoro al Saronno); e le caronnesi Carlotta Salis e Melany Sheldon. E quindi ben 9 atlete sul totale di 22. Dovranno scendere a 15 soltanto, perchè questo è il numero massimo delle squadre che potranno partecipare ai Giochi olimpici.

(foto: la giocatrice della Rheavendors Caronno, Melany Sheldon. E’ reduce da una stagione davvero strepitosa)

