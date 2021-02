SARONNO – Una mostra fotografica per celebrare la nostalgia di un ritorno a casa dopo una lunga attesa.

“Tornare”, la mostra fotografica “on the road” visibile sul cancello di Villa Gianetti dal 10 febbraio, Giornata del Ricordo, racconta una storia: Aldo e Bianca Paoli, entrambi esuli istriani, dopo 70 anni rientrano nella loro casa, nella città di Strugnano, oggi in Slovenia.

Attraverso gli scatti di Mariagrazia Beruffi, si rivive la storia dei cittadini italiani che, come Aldo e Bianca, hanno dovuto abbandonare la loro terra, l’Istria che, insieme alle città di Fiume e Zara, alla fine della Seconda Guerra Mondiale è stata ceduta alla Jugoslavia.

Nella Giornata del Ricordo si ricordano i campi profughi di Trieste, che hanno ospitato gli esuli italiani, ma anche il dramma delle Foibe che si è consumato nell’Istria e nella Dalmazia, dove i partigiani comunisti fedeli al regime di Tito gettarono migliaia di italiani nelle fosse naturali.

La mostra è stata inaugurata dal sindaco Augusto Airoldi, in presenza dell’assessore alla Cultura Laura Succi.

“Non potevamo rischiare che mostra diventasse motivo di assembramento – chiarisce il sindaco Airoldi – ma, allo stesso tempo, volevamo celebrare il ricordo e così abbiamo deciso di farla in questa insolita location esterna”.

(in foto: il sindaco Augusto Airoldi insieme all’assessore alla Cultura Laura Succi inaugurano la mostra. Sullo sfondo, la fotografa Mariagrazia Beruffi.)

