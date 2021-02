Tradate: cade della moto davanti a scuola e finisce all’ospedale

TRADATE – Per una caduta dalla motocicletta, un sedicenne tradatese è finito ieri all’ospedale. E’ accaduto nei pressi della scuola di via Gramsci, alle 9. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto è arrivata una ambulanza il cui equipaggio si è preso cura del ferito, prestanogli i primi soccorsi direttamente sull’autolettiga.

Il giovane, in condizioni comunque non gravi, è stato quindi trasferito all’ospedale cittadino, il “Galmarini”, per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso. Il motociclista ha riportato alcune escoriazioni e contusioni, ma niente di particolarmente grave tanto che gli è stato assegnato, all’arrivo al pronto soccorso, un “codice verde” che indica appunto i casi di minore gravità. Per il ragazzo una disavventura dunque tutto sommato a lieto fine o comunque, per fortuna, senza gravi conseguenze.

(nella foto di archivio: una pattuglia dei carabinieri e mezzi di soccorso intervenuti per una precedente emergenza sanitaria sempre nella zona del basso varesotto)

