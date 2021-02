GARBAGNATE MILANESE – Nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio, alle 16.35 a Garbagnate Milanese i carabinieri della locale stazione hanno arrestato, mentre stava compiendo atti osceni in luogo pubblico, un 32enne eritreo, senza fissa dimora in Italia, celibe, senza occupazione, già noto alle forze dell’ordine ed irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, dieci minuti prima, poco distante da un oratorio e da una scuola d’infanzia ed inoltre alla presenza di una bambina di 4 anni e della madre, con volontà esibizionistica, si era denudato ed aveva iniziato a masturbarsi pubblicamente, mettendo in fuga madre e figlia che, impaurite, avevano trovato riparo all’interno di un negozio di abbigliamento. Da lì avevano poi provveduto a richiedere l’intervento degli operanti che, giunti sul posto in pochi minuti, avevano colto ancora in flagranza il soggetto che è quindi stato bloccato e tratto in arresto dai tutori dell’ordine.

