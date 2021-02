MILANO – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-14). A fronte di 41.935 tamponi effettuati, sono 2.434 i nuovi positivi (5,8 per cento sul totale dei tamponi effettuati; ieri era stato il 5 per cento). I guariti e dimessi sono 1.981. I decessi oggi sono stati +54 (ieri erano stati +39).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 41.935 (di cui 31.858 molecolari e 10.077 antigenici) totale complessivo: 6.001.331

– i nuovi casi positivi: 2.434 (di cui 132 “debolmente positivi”)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 481.626 (+1.981), di cui 3.086 dimessi e 478.540 guariti

– in terapia intensiva: 368 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.550 (-14)

– i decessi, totale complessivo: 27.652 (+54)

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.