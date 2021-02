SARONNO – Non è sfuggita i saronnesi più attenti la presenza questa mattina della troupe di Striscia la notizia per le vie del centro storico.

A guidarla Cristiano Militello comico che realizza per il tg satirico di Canale 5 diversi servizi legati al mondo del calcio da striscia lo striscione (quando c’era il pubblico alla partite) alle interviste pre e post partita.

Armato di microfono con una lunga asta per rispettare le normative anticovid il comico ha realizzato diverse interviste in giro per la città da via Garibaldi a corso Italia. Tanti i saronnesi che l’hanno riconosciuto malgrado la mascherina e si sono fermati a curiosare. C’è anche chi non ha resistito alla tentazione e l’ha immortalato in foto e video.

Terminate le riprese non resta che seguire fedelmente il tg satirico di Antonio Ricci in attesa di vedere tra una notizia e uno stacchetto delle veline comparire il centro di Saronno e i saronnesi intervistati.

(foto di condivisa sulla pagina Facebook sei di Garbagnate se… e foto dei nostri lettori )