Check up di valutazione metabolica, perché è importante?

Sedentarietà e alimentazione eccessiva o non corretta, possono portare alcuni soggetti a soffrire di disturbi metabolici. Questa condizione porta ad un aumento del peso corporeo e in particolare ad un accumulo eccessivo di grasso addominale. Ma quali sono i principali indicatori di eventuali disturbi metabolici?

Per individuare un disturbo metabolico è necessario che, simultaneamente, più parametri di questo tipo superino le seguenti soglie:

• Trigliceridi alti (massimo 200 mg/dl)

• Colesterolo LDL alto (massimo 130 mg/dl)

• Pressione arteriosa alta (massimo 85/135 mmHg)

• Glicemia a digiuno alta (massimo 100 mg/dL)

• Circonferenza addominale eccessiva (massimo 94 cm)

• Indice di massa corporea (tra 18,5 e 27 Kg/m)

Come intervenire efficacemente attraverso la prevenzione?

Si può intervenire efficacemente sul problema attraverso la prevenzione. E il primo passo è proprio realizzare un check up mirato, che sveli lo stato di efficienza del nostro metabolismo, per tenersi sotto controllo e intervenire, se è il caso, migliorando il proprio stile di vita.

Attività fisica e un’alimentazione sana aiutano, infatti, non solo a ridare equilibrio al nostro metabolismo ma anche a prevenire l’insorgenza di altre problematiche, come l’avanzamento di una malattia cardiovascolare, migliorando la salute del cuore e la circolazione del sangue. E se i cambiamenti delle abitudini non fossero sufficienti, il medico può affiancare ad essi le cure del caso, per ritornare presto in forma e dare nuovo impulso al proprio benessere.

