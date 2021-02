SARONNO – L’allarme rosso per le drammatiche condizioni in cui vivono i profughi in Bosnia è giunto fino a Saronno: l’associazione 4Passi di Pace organizza un incontro di informazione e sensibilizzazione riguardo alla tematica, talvolta poco trattata nel quotidiano, che si terrà nel pomeriggio di sabato 20 febbraio, alle 18, in diretta sul canale YouTube di 4Passi di Pace.

L’evento “Bosnia, si fermi lo scacchiere della disumanità” vede la partecipazione di numerose voci: ad introdurre l’argomento sarà Giuseppe Uboldi, volontario dell’associazione culturale l’Isola che non c’è. A seguire prenderanno la parola gli ospiti, tra cui l’Europarlamentare Pietro Bartolo, la testimonianza diretta di Claudia Coladonato una volontaria di Ipsia Acli di rientro dalla Balkan Route e il presidente di Ipsia Acli Mauro Montalbetti.

L’incontro sarà coordinato da Caterina Santinon del Coordinamento della Pace Comune.

Inoltre, 4Passi di Pace invita la cittadinanza ad aderire alla raccolta fondi destinata a beni di prima necessità per i profughi di Lipa.

Gli interessati potranno donare al codice Iban IT35S0501803200000011014347, all’intestatario Ipsia, Banca Popolare Etica, con causale “Europa/Rotta Balcanica”.

(in foto: il presidio di 4 Passi di Pace a Venegono)

11022021