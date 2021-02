GERENZANO – I danni al tetto della scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” sono troppo profondi, pertanto sarà necessario programmarne la sostituzione: a dichiararlo è l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Gerenzano, Emanuele Pini.

La struttura ha solo 15 anni, ma c’è il problema delle infiltrazioni. E’, quindi, in fase di completamento il progetto per il rifacimento ex novo, che prevedrà una corposa spesa di 180mila euro.

Non si può, però, non tenere conto delle tempistiche: il progetto non dimentica il procedimento burocratico da applicare, con espletamento della gara di appalto dei lavori, ma neppure gli impedimenti all’apertura del cantiere causati dalla stagione invernale; infatti, sarà necessario attendere la prossima primavera per verificare l’inizio dei lavori, in modo da terminare l’opera prima della ripresa dell’attività didattica dopo le vacanze estive e lasciar tornare alunni e docenti nelle aule.

Questo intervento andrà a prendere parte del piano delle opere pubbliche avviato dall’amministrazione nei mesi scorsi, in cui sono rientrate anche le opere di manutenzione al centro storico, alle strutture sportive, nonché alle strade e agli spazi cimiteriali.

(foto d’archivio)

11022021