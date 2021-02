SARONNO – Nasce La Rete, iniziativa che ha un triplice obiettivo fondante: condividere conoscenze teoriche e pratiche tramite l’organizzazione di dibattiti, conferenze e laboratori interattivi con la preziosa partecipazione di esperti e professionisti; creare quindi un luogo (per il momento, virtuale) in cui coltivare la passione per il dialogo e sviluppare senso critico, partecipazione sociale e capacità personali; da ultimo, creare una rete di conoscenze interpersonali che sia in grado di porsi questioni e cercare soluzioni sul passato, il presente ed il futuro tanto di temi relativi al nostro territorio quanto a dinamiche e processi di più larga portata.

Il progetto è stato ideato da un gruppo di giovani della città, consci di alcune lacune che affliggono il territorio, con l’idea di coinvolgere il maggior numero di coetanei e, più in generale, la cittadinanza intera.

“La partecipazione è il cuore pulsante dell’intera struttura – spiegano i fondatori – vorremo creare un’organizzazione di tipo orizzontale: le proposte per i temi da trattare e per gli ospiti da invitare arriveranno dalle stesse persone che parteciperanno all’iniziativa”

Fin da ora sono state individuate alcune aree in cui sarà riposta grande attenzione: l’ambiente, il lavoro, l’analisi dell’attualità e approfondimenti di argomenti di carattere culturale.

“Seguiteci sui social (ci trovate come @laretesaronno su Instagram e La Rete Saronno su Facebook) per tenervi aggiornati sui nostri progetti e per mettervi in gioco in prima persona, incominciare a conoscere la struttura organizzativa e proporre idee e suggerimenti!”