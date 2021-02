GERENZANO – Chiamano telefonicamente la cittadinanza fingendosi addetti del comune di Gerenzano; la richiesta è quella di fornire loro i dati delle bollette del codice Pod del contatore. A darne comunicazione è l’amministrazione comunale stessa, che avverte i cittadini di non fornire dati personali o dati riportarti sulle bollette.

Non solo, i malfattori non perdono occasione di trarre beneficio dal periodo di emergenza sanitaria: parlando alle loro vittime di “sconti Covid” sulle bollette del gas, o di altre utenze, cercano di ottenere dati sensibili riportati sulle bollette.

Il comune di Gerenzano invita i cittadini a prestare la massima attenzione e di appellarsi alle autorità per consigli o in caso di necessità chiamando il numero unico per le emergenze (112), la polizia locale al 0296399128 o al 3473615414. Si ricordano, inoltre, anche i numeri della caserma dei carabinieri di Saronno

0296367000 e dei carabinieri di Cislago 0296382263.

