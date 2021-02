VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO / SARONNO – Oltre cinquantuno casi positivi a Coronavirus sono stati rilevati nei maggiori centri del Varesotto. Doppie cifre per Gallarate e Varese, che vedono rispettivamente +13 e +27 nuovi casi positivi.

Più moderate le cifre a Saronno (+6) e Busto Arsizio (+5).

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Saronno:2.916 (2.910)



Varese: 5.080 (5.053)

Busto Arsizio 5.617 (5.602)

Gallarate 3.460 (3.447)

Pochi casi tra Turate, Mozzate e Lomazzo.

In risalita i numeri dei nuovi contagi da coronavirus, anche nella zona. In tutto oggi +634 casi fra Varesotto (+211), Comasco (+211) e Brianza (+212).

In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9). A fronte di 38.465 tamponi effettuati, sono 2.526 i nuovi positivi (6.5 per cento, ieri la percentuale dei positivi in base ai tamponi effettuati era, già in risalita, a 5.8). I guariti e dimessi sono 1.019. I decessi oggi in Lombardia sono stati +47 (ieri +54).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: arrivo dei vaccini Pfizer a Varese.)

