Fallimento Odos: avviate le procedure per rimborsi e per l’avvio di un nuovo servizio

Fallimento Odos: avviate le procedure per rimborsi e per l’avvio di un...

LIMBIATE – Sono stati i direttori dell’Asst Monza e dell’Asst Vimercate ad aggiornare sulla situazione del fallimento della “Odos Service” nella III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, convocata per l’altro ieri.

La società che forniva prestazione odontoiatriche in diversi presidi della provincia e, tra essi, anche al Corberi di Limbiate, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Monza lo scorso ottobre. Da allora, si è lavorato su due fronti: da una parte sono stati presi in carico i casi più gravi (circa il 10% dei pazienti coinvolti) per garantire loro prestazioni urgenti già programmate in altre sedi, dall’altra parte sono state avviate le procedure necessarie per riaprire servizi odontoiatrici nel minor tempo possibile.

Le stesse Asst informano i cittadini che avevano già anticipato il pagamento di prestazioni annullate a seguito del fallimento che è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato scrivendo una mail a [email protected]

Alla seduta, oltre ai direttori delle Asst, ai membri della commissione ed alcuni consiglieri regionali, era presente anche il sindaco Romeo, con due rappresentanti delle Acli locali. “Dalla commissione regionale – commenta il primo cittadino – abbiamo avuto risposte celeri e garanzie sulla riattivazione del servizio in primavera e sulla tutela dei pazienti”.

12022021