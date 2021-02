GERENZANO – Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno guidati dal capitano Fortunato Suriano per rintracciare il terzo membro della banda un 31enne che spacciava nella zona di Gerenzano ed estorceva denario ai clienti che non potevano pagare.

Ieri i militari del Nucleo operativo e radiomobile con la stazione di Saronno hanno arrestato un 21enne e un 25enne nelle cui abitazioni hanno trovato tutti il necessario per l’attività di spaccio. In particolare sono in corso le indagini sui numerosi biglietti “gratta e vinci” per un valore di oltre 1500 euro ritrovati nella disponibilità dei due arrestati.

Alcuni biglietti sono risultati vincenti per la somma totale di 500 euro. Su questi ultimi, verranno svolti i dovuti accertamenti presso gli uffici dei Monopoli di Stato al fine di verificare se fossero provento di furti presso rivenditori autorizzati.

Nel frattempo è stato sequestrato tutto il materiale da spacco in possesso dei due parenti ossia diversi panetti di hashish (600gr circa) un paio di dosi di cocaina, la somma contante di circa 400euro, sette telefoni cellulari, bilancini di precisione, carta stagnola e cellophane per l’imballaggio delle dosi.

12022021