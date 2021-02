GERENZANO – Sono ancora tutte da accertare le cause dell’incendio che si è verificato questa sera tra via dei Campazzi e via Falcone. Il fuoco è divampato in un complesso industriale specializzato nella lavorazione del vetro, le fiamme hanno interessato una sezione di filtraggio dei fumi.

Sul posto, alle 20,30 di venerdì 12 febbraio, stanno operando diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Saronno e Busto/Gallarate, in supporto sono giunti anche automezzi dai comandi di Como e Milano. Attualmente sono impegnate due autopompe, un’autoscala e cinque autobotti per un totale di venti operatori. L’incendio è sotto controllo e non si segnalano rischi per la popolazione.

Sul posto sono presenti diversi dipendenti dell’azienda. Il fumo uscito dal complesso industriale ha attirato l’attenzione di molti automobilisti e sono molti le auto che arrivano fin davanti al cancello dell’azienda per capire costa stia succedendo e vedere i mezzi di soccorso.

(foto alcuni momenti delle operazioni di spegnimento dell’incendio e i mezzi nel piazzale dell’azienda)