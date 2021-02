Lara Ferrari è il nuovo direttore della Psichiatria dell’ospedale di Saronno

SARONNO – Bustocca di origini, saronnese d’adozione, la dottoressa Lara Ferrari è il nuovo direttore della Psichiatria dell’ospedale di piazza Borella. L’incarico a far data 1 gennaio 2021. “Sono giunta a Saronno dalla Scuola di Specializzazione di Psichiatria dell’Università degli Studi di Milano, interamente svolta al Policlinico, inserita in un gruppo di ricerca; vi sono arrivata nell’agosto del 2000. Inizialmente ho lavorato presso il Cps (Centro psico-sociale) e poi in Spdc (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura)” riepiloga la diretta interessata. Giudica fondamentale dedicare massime energie alla riabilitazione.

Nelle scorse ore da parte dell’azienda ospedaliera anche l’annuncio della nomina del nuovo responsabile della Neurologia, il medico comasco Marco Roncoroni, che in passato aveva prestato servizio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

