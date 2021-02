CISLAGO – “E’ con enorme dolore che tutta la Us Cistellum, si stringe intorno alla famiglia per la perdita del grande amico e sostenitore Guido Fiorini. Ti ricorderemo sempre”. Così la società del volley cislaghese, in ricordo del sostenitore, che è scomparso nei giorni scorsi.

In memoria i dirigenti del Cistellum hanno pubblicato una sua immagine sulla pagina Facebook e sono giunte tante testimonianze di cordoglio. Il funerale del cislaghese, di 85 anni, si è svolto ieri mattina, giovedì, alla chiesa di Santa Maria Assunta a Cislago, seguendo le norme anti-covid e dunque con i presenti chiamati ad indossare la mascherina. Il giorno prima si è svolto il rosario, che è stato trasmesso su Radio Smac, fm 101, per dare a tutti modo di partecipare nel rispetto delle regole per il distanziamento, legate all’emergenza coronavirus.

(foto: il super tifoso del Cistellum volley, Guido Fiorini. La sua scomparsa ha determinato grande cordoglio fra dirigenti, tesserati e supportes del Cistellum volley)

