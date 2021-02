SARONNO / TRADATE / GROANE – Temperature in netta discesa oggi in tutta la zona, ed il Servizio meteorologico regionale non esclude la possibilità che si veda qualche fiocco di neve anche in pianura. Niente di eclatante, da questo punto di vista, e niente che possa mettere in difficoltà i trasporti e anche i cittadini che si spostano a piedi.

“Sono possibili debolissime nevicate su Prealpi e Appennino, nella seconda parte della giornata di oggi 12 febbraio. Non sono escluse nella seconda parte della giornata odierna anche sulla pianura. Eventuali accumuli al più di qualche centimetro su Prealpi e Appennino” annunciano dal Servizio meteo. Le previsioni, a livelli di temperature, parlano di una massima odierna pomeridiana di 6 gravi, mattutina di 1 grado come alla sera; nella notte fra venerdì e sabato si dovrebbe andare sotto lo zero. Con cielo coperto e possibilità di lievi precipitazioni. Sabato fra -2 e 2 gradi e cielo parzialmente coperto; domenica fra -5 e 6 gradi e cielo sereno.

(foto: immagini della precedente nevicata invernale su Saronno)

