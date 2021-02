SARONNO – La Neurologia dell’Ospedale di Saronno ha un nuovo responsabile: è Mauro Roncoroni.

Nato nel 1960 a Casnate con Bernate (Como), laureato nel 1985, specializzato nel 1991, master in Direzione struttura sanitaria di II livello nel 2019, Roncoroni si è sempre occupato di demenze, malattie degenerative, sclerosi multiple e neurofisiologia. Sposato, ha tre figli. Proviene dall’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como), che lascia nel 2003 per lavorare a Saronno. Dal 1 gennaio riceve il nuovo incarico come responsabile della “Struttura complessa di Neurologia”.

Il medico guida una squadra composta da 7 neurologi ai quali sono affidati, oltre alla gestione delle urgenze e dei letti di degenza, anche la gestione degli ambulatori specialistici e dei servizi diagnostici, ciascuno per la propria specifica competenza.

