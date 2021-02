SARONNO – Una delle più storiche aziende saronnesi che crea un igienizzate, un’azienda di maschere di carnevale che si mette a produrre visiere ed una tessile che produce mascherine in collaborazione col Politecnico. Sono alcune delle realtà che formano il “pacchetto Covid” che la Bg group, azienda di Caronno Pertusella propone ai propri clienti. La titolare Rachele Grassi questa sera con ilSaronno ripercorre quest’anno davvero unico in cui ha fatto crescere e cambiare la propria attività senza dimenticare l’impegno nella vita associativa (Rachele Grassi è anche presidente del Did) portata avanti con “tanto impegno e il massimo aiuto e sostegno dagli altri commercianti”.

Stasera alle 21 su Fb e Youtube la prima visione dell’intervista

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia.

L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.