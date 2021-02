SARONNO – Lavori avviati nell’area dell’ex Cantoni 2, quella più “piccola” del grande complesso industriale dismesso dove passa via Miola. Mentre nella porzione più grande che confina con piazza Saragat è in corso la bonifica delle acque, per quella più piccola c’era già stato il nulla osta del Comune all’immobiliare privata, che ne è proprietaria, per iniziare le opere. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotonda all’ingresso dell’area, di fronte a via Don Marzorati ed in uso anche a questa strada, e dentro al posto dei capannoni esistenti, che sono in corso di demolizione, sorgerà un nuovo supermercato, di medie dimensioni, di una nota catena. Ci sarà spazio anche per i rilevativi parcheggi, oltre 150, e dovrebbe essere approntata anche un’ampia aiuola, un piccolo parchetto a bordo via Miola.

In tutto l’area è di poco più di 6000 metri quadrati, circa un sesto dell’intero complesso ex Cantoni per il quale il futuro, da punto di vista urbanistico, è stato definito con precisione proprio di recente con un piano di recupero, ma ci vorrà del tempo.

Nell’ex Cantoni 2, molte volte negli ultimi anni temporaneamente occupata dagli anarchici per concerti ed eventi, le opere sono quindi iniziate e si concluderanno in tempi relativamente brevi.

(foto: ruspe al lavoro all’ex Cantoni 2)

12022021