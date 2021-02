SARONNO – “Nel Giorno del ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani di Venezia Giulia, Istria, Dalmazia e Quarnaro, il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Cultura Laura Succi hanno inaugurato la mostra fotografica “Tornare” di Mariagrazia Beruffi, allestita per la prima volta in esterno lungo il perimetro di villa Gianetti, in via Roma”. Lo ricorda in una nota l’Amministrazione comunale.

La mostra racconta con immagini molto suggestive la nostalgia del ritorno alla propria casa abbandonata 70 anni prima da due esuli istriani, e la rielaborazione del trauma dell’abbandono della propria terra. La sensibilità dell’artista mette in luce il ruolo fondamentale giocato dalla natura, rimasta incontaminata, nella riconciliazione col doloroso passato. La mostra sarà visitabile fino a venerdì 19 febbraio. Nel pomeriggio dell’altro giorno il sindaco parteciperà alla messa in Santuario della Beata vergine dei miracoli rendendo poi omaggio al monumento dedicato al Giorno del ricordo in piazzale Santuario.

