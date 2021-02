SARONNO / SAN GIULIANO – Controlli lungo la linea ferroviaria Saronno-Lodi di Trenord: alla stazione di San Giuliano Milanese ieri i carabinieri hanno arrestato, è stato chiamato a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora in Italia, incensurato. Il ragazzo è stato fermato mentre scendeva dal treno regionale Lodi-Milano-Saronno ed è stato trovato in possesso di 154 grammi di hashish e di 450 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento di attività illecite. E’ stato tutto sequestrato e la posizione del giovane è adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Nell’ambito della stessa attività di monitoraggio eseguita dai militari dell’Arma sono stati inoltre denunciati a piede libero un 24enne originario della Georgia ed un 34enne pakistano, entrambi senza fissa dimora in Italia e già noti alle forze dell’ordine: sono stati trovati anche loro alla fermata del Lodi-Saronno, sempre allo scalo di San Donato Milanese ma a loro carico c’è già un foglio di via obbligatorio che vietava loro di entrare nel territorio comunale di quel paese.

(foto archivio: carabinieri alla stazione centrale di Saronno)

12022021