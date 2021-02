Valigia dimenticata o abbandonata? E’ successo in centro a Cogliate

COGLIATE – Rinvenuta ieri dagli addetti della nettezza urbana e subito presa in consegna mentre sono in corso le ricerche del proprietario: stiamo parlando della valigia bianca notata dai passanti e poi recuperata vicino alla farmacia di via Manzoni.

E’ di qualcuno che l’ha dimentica sul posto? Oppure l’ha lasciata lì volutamente, per sbazzarsene? Interrogativi ai quali per il momento non è stato possibile dare risposta. E d’altra parte il rinvenimento di oggetti dimenticati nelle strade non è certo una novità. E’ capitato, in zona, che fossero trovati anche oggetti preziosi, come orologi e gioielli smarriti, ed anche denaro contante, in portafogli e valigette. Ora, dunque, si cerca il proprietario di questa valigia. Ne pubblichiamo la foto per favorire il riconoscimento da parte di chi, eventualmente, l’avesse smarrita ed al quale, in caso di richiesta, verrà restituita.

(foto: la valigia bianca trovata a Cogliate. Ora si sta cercando il proprietario)

