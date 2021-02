SARONNO – A Saronno non si rinuncia al Carnevale. La festa dei coriandoli e delle maschere tanto amata dai bambini non può non subire, per il secondo anno di fila, le restrizioni anti-contagio dovute all’emergenza pandemica.

L’assessorato alla Cultura, però, non dimentica i più piccoli: nelle totale rispetto delle norme anti-Covid 19, i bambini delle scuole dell’Infanzia potranno assistere ad uno spettacolo circense offerto dal Circo Anacardi.

Lunedi 15, mercoledì 17, giovedì 18 febbraio il Dottor Passepartout darà spettacolo all’interno dei cortili della scuola a bordo della sua bizzarra bicicletta, insieme all’esplosione di rosa di Cherry Bubble Show e al Circo della Luna.

Il Carnevale potrà, così, essere festeggiato tra i colori e le risate, in tutta sicurezza nei cortili delle scuole dell’infanzia.

Anche nella vicina Rovello Porro ci si ingegna per celebrare la festa delle maschere con creatività e all’insegna dell’ecologia: l’associazione Verde Età propone il concorso “Il Carnevale ai tempi del Covid”.

(in foto d’archivio: uno spettacolo di carnevale)

13022021