MISINTO – “Cyberbullismo. Quando la violenza intrappola in rete”: serata informativa per i genitori da Misinto, l’appuntamento è previsto lunedì sera 15 febbraio alle 21. Non si terrà in presenza, a causa dell’emergenza coronavirus che consiglia di evitare eventi pubblici, ma in streaming, con diretta su Google meet al link https://meet.google.com/vin-muof-pog.

Organizzatore e relatore sarà Alessandro Piantoni, esperto in sicurezza informatica e cyberbullismo; l’iniziativa si svolte in collaborazione con Gvc Misinto, il Gruppo dei volontari civici; e coin il patrocinio dell’Amministrazione comunale misintese. Tutti gli interessati a queste tematiche possono partecipare, gratuitamente. Per i cittadini una preziosa occasione di approfondire questi argomenti che appaioni di scottante attualità, anche alla luce delle cronache più recenti, pure in ambito locale.

(foto archivio: il rapporto fra giovanissimi e nuove tecnologie può rivelarsi problematico e nascondere delle insidie. L’incontro di Misinto consente di approfondire queste delicate tematiche)

13022021