Gerenzano, serata agitata fra i centri commerciali: arrivano carabinieri e ambulanza

GERENZANO – Serata agitata in via Clerici, l’ex statale Varesina, al confine fra Saronno e Gerenzano, dove si trova la zona dei centri commerciali e dei ristoranti, dove attorno alle 20 sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia saronnese, avuta notizia di un vivace litigio.

Al loro arrivo i militari dell’Arma hanno trovato un ragazzo di 30 anni che aveva bisogno di cure mediche, per alcune lievi contusioni: è stata quindi fatta arrivare una ambulanza della Croce azzurra, proveniente da Caronno Pertusella, e l’equipaggio dei volontari del soccorso ha provveduto a prestare assistenza al trentenne, per il quale non è stato necessario il trasporto in ospedale. I carabinieri del comando saronnese hanno provveduto a raccogliere la sua deposizione, e stanno ora ricostruendo con precisione l’accaduto, anche se la vicenda non dovrebbe avere alcun seguito.

(foto archivio: una ambulanza ed i carabinieri in via Clerici alla periferia di Gerenzano per un precedente episodio)

13022021