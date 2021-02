VENEGONO SUPERIORE – I ladri hanno visitato i garage delle villette a schiera di via Monterosa a Venegono Superiore. E’ successo l’altra notte, nessuno si è accorti di niente o ha udito rumori sospetti. Il bottino? Più consistente del solito, visto che in casi come questi solitamente sparisce qualche derrata alimentare o qualche bicicletta. In questo caso caso i malviventi, si pensa che ad agire siano state più persone, se ne sono andati con una delle autovetture che si trovavano in uno dei box. All’appello manca anche materiale di valore come attrezzi per il fai da te ed i tagliaerba. Sparito anche materiale informatico, ma in questo caso si tratta di computer vecchiotti e sostanzialmente inutilizzabili.

Solo la mattina i proprietari si sono accorti dell’accaduto, trovando le porte dei box forzate. E’ stata presentata denuncia contro ignoti ai carabinieri e sono adesso in corso le indagini. Analoghi episodi si erano verificati in passato a Saronno e nel circondario.

(foto: box tagliati a Saronno)

