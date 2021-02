LOMAZZO – Momenti di apprensione a Lomazzo per una caduta da cavallo: per soccorrere una ragazzina di 11 anni oggi è arrivato anche l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto alla periferia del paese, nella zona di via Liguria, alle 11.55.. Sul posto è intervenuta una ambulanza proveniente dalla sede della Croce azzurra di Rovellasca e poi è arrivato anche l’elisoccorso che si è alzato in volo da Como e che ha trasferito la paziente all’ospedale lariano di San Fermo della Battaglia, nel frattempo pre-allertato dai sanitari.

La piccola ha riportato alcune contusioni, ma quando è avvenuto il ricovero nel nosocomio comasco non è apparsa in pericolo di vita. Come detto, la scelta dei sanitari è stata comunque quella di trasportate la giovane all’ospedale di San Fermo perchè fosse medicate e fossero eseguiti tutti gli accertamenti clinici del caso.

(foto archivio: un precedente intervento dell’elisoccorso nella zona fra Saronnese e vicino comasco, per una emergenza sanitaria)

