SARONNO – Dopo i tradizionali amaretti che hanno fatto la storia di Saronno in città è nato un altro dolce creato per regalare un po’ di dolcezza, e qualche risata, a chi non avendo trovato la propria anima gemella festeggia l’essere single.

Se il 14 febbraio San Valentino è dedicato agli innamorati, il 15 febbraio ricorre San Faustino la festa di tutti i tipi di single: da quelli in cerca della propria metà e quelli che di compagni o compagne non ne vogliono sapere proprio nulla.

“Come ogni anno abbiamo realizzato dei dolci ad hoc per gli innamorati in occasione di San Valentino ma abbiamo pensato anche ai single con un dolcetto unico con un ironico riferimento alla notissima pillola blu”. Così Alberto Orsi titolare dell’omonima pasticceria in via San Giuseppe racconta la creazione realizzata con il pasticcere Luca.

E’ una monoporzione zabaione e cioccolato con una copertura azzurra che sarà disponibile in negozio a partire da oggi, sabato 13 febbraio: “L’ironico riferimento alla pillola blu la rendere ideale anche per un regalo consolatorio per amici single ma anche per strappare un sorriso a chi non ha ancora trovato la propria metà”.