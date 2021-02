SARONNO – Pedone investito, ennesimo incidente sulle strade di Saronno ed ancora lungo la trafficata via Varese. E’ successo ieri alle 19.25 nelle vicinanze della intersezione con viale Escrivà de Balaguer. Sono stati i passanti a dare l’allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno il cui equipaggio si è preso cura del ferito, un uomo di 46 anni che è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino di piazza Borella per essere visitato e medicato. Le condizioni del saronnese non sono comunque apparse preoccupanti.

Gli agenti della vigilanza urbana hanno provveduto a raccogliere le testimonianze dei presenti ed hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione quel che è successo, anche al fine di comprendere di chi siano le eventuali responsabilità.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale a margine posizionata di via Varese a Saronno)

13022021