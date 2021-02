SARONNO – Con un’intuizione i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Saronno hanno deciso di perquisire durante un controllo in centro un 35enne dall’atteggiamento sospetto riuscendo così a sequestrate diverse dosi di cocaina e tutto il necessario per lo spaccio.

Il 35enne, residente in città, è stato fermato mentre camminava per il centro storico. Aveva con sè diverse dosi di cocaina. La conferma della sua attività di spaccio è arrivata con una perquisizione all’abitazione del giovane. Qui i carabinieri hanno trovato altre dosi della medesima sostanza stupefacente ma soprattutto un vero e proprio kit per l’attività di preparazioni degli ordini e la successiva vendita. Tutto il materiale utile usato dal 35enne per il confezionamento, la pesatura e la conservazione della cocaina è stata sequestrato.

Il giovane è stato arrestato e per lui, dopo il processo per direttissima, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

(foto archivio: un immagine di un’operazione antidroga dei carabinieri)