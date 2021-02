CARONNO PERTUSELLA – Primo posto in classifica e dominio certificato per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che nel quarto turno di campionato (il primo di ritorno) del girone B1 di serie B maschile ha conquistato l’ennesima vittoria in altrettante partite. E sorride anche osservando la graduatoria, perché con la sconfitta dello Yaka Volley Malnate ai danni di Saronno, i gialloblù allungano in vetta a +6 proprio sulle due squadre citate.

Nulla da fare per i giovani ragazzi dei Diavoli Rosa Brugherio, che comunque hanno venduto cara la pelle a Piccinini e compagni soprattutto nel secondo parziale chiuso ai vantaggi in favore dei gialloblù. 25-18, 25-27, 25-16: questi i punteggi dei set che hanno regalato ai gialloblù la vittoria da tre punti.

Archiviata la quarta vittoria consecutiva, i ragazzi di Claudio Gervasoni spostano l’attenzione sul prossimo match di campionato che li vedrà impegnati in un campo ostico, quello di Malnate, contro lo Yaka Volley di Alessandro Mattiroli. Fischio d’inizio fissato per sabato 20 febbraio alle 20:30.