SARONNO – Sabato sera perfetto per la Pallavolo Saronno, che nella quarta giornata (la prima di ritorno) del girone B1 del campionato di serie B maschile ha centrato una splendida e convincente vittoria per 3-0 ai danni dello Yaka Volley Malnate. Risultato che conferma i progressi mostrati nelle scorse settimane e che permette agli amaretti di vendicare la sconfitta rimediata nel derby d’andata, in quel di Malnate, con il risultato di 3-1.

Menardo in palleggio, Olivati opposto. Fontana e Riva in banda, con Buratti e Ravasi al centro. Carrara libero. È questa la formazione schierata da Igor Galimberti che ha avuto la meglio sullo Yaka Volley con i seguenti parziali: 25-20, 25-21, 25-22.

E con questo successo che senz’altro toglie un po’ di pressioni dalle spalle dei gialloblù, Fontana e compagni possono cominciare a pensare alla prossima sfida di campionato. Per il 5º turno, infatti, gli amaretti andranno a far visita alla giovane formazione dei Diavoli Rosa Burugherio.