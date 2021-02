ROMA – Dopo una giornata di febbrili consultazioni, il parere negativo alla riapertura del Cts (Comitato tecnico scientifico) ed il secco “no” di Walter Ricciardi, consulente del ministero della Sanità, il ministro Roberto Speranza ha fermato poco fa il decreto che rinvia al 5 marzo la riapertura degli impianti sciistici, che era prevista per la giornata di domenica nelle regioni, come la Lombardia, che sono attualmente in Zona gialla.

A preoccupare è la sempre maggiore diffusione delle nuove varianti del coronavirus, a partire da quella inglese, che sono molto più contagiose.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

14022021