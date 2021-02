CERIANO LAGHETTO – “Tra due settimane esatte festeggiamo il primo compleanno del bosco riconquistato! Dopo decine di piazze di spaccio smantellate e di arresti effettuati dalle forze dell’ordine, dopo centinaia di tonnellate di rifiuti raccolti e migliaia di ore di volontariato, ora il bosco è tornato ad essere solo il luogo dove contemplare scorci come quello alle mie spalle”. A parlare è Dante Cattaneo, battagliero vicesindaco di Ceriano Laghetto che con i volontari locali anche nelle scorse ore e come negli ultimi giorni è tornato da quelle parti, per controllare che non fossero riapparsi gli spacciatori.

“Ci siamo fermato ad ammirare uno dei tanti stagni che si trovano in località “Ul Valun”, che è regno del tritone crestato e della rana di lataste. Questo spettacolo ci ripaga dei tanti sacrifici fatti” sottolinea Cattaneo.

(foto: Dante Cattaneo davanti ad uno degli stagni presenti nell’area dalla quale sono stati allontanati gli spacciatori di droga)

