TURATE / MOZZATE / LOMAZZO – Sono 4 i nuovi positivi a Coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore nel basso comasco. A vedere i numeri in salita sono le località di Turate (+3) e Mozzate (+1).

Sale anche Appiano Gentile (+1).

Ecco i numeri dei casi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Turate 669 (666)

Mozzate 697 (696)

Lomazzo 726

Appiano Gentile 632 (631)

In zona, domenica complessivamente +360 nuovi casi positivi al coronavirus, che si concentrano soprattutto in Brianza, +228. In calo oggi Varesotto, +49, e Comasco, +83.



In Lombardia diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-12). A fronte di 30.289 tamponi effettuati, sono 1.987 i nuovi positivi (6,5 per cento sul totale dei tamponi effettuati; ieri 5.5). I guariti e dimessi sono stati in totale, dall’inizio della pandemia, 484.680, oggi +500. Nella giornata odierna +21 decessi (ieri +61).

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(in foto: l’arrivo dei vaccini Pfizer a Como)

14022021