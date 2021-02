CARONNO PERTUSELLA – La segnalazione stavolta viene da alcuni residenti nella zona di via Trieste, la lunghissima arteria che va dal centro alla periferia di Caronno Pertusella, “ma che puzza, appena si apre una finestra la casa viene invasa da un odore insopportabile”. Non è una novità, nè da quelle parti e neppure nella zona dove di questo odori molesti capita anche spesso di imbattersi. Colpa di fabbrica situate nei sobborghi? Le cui emissioni, che magari non sono per niente nociva ma con odori molto intensi e fastidiosi, poi portate dal vento finisco anche in aree densamente abitate? Periodicamente ci sono le proteste, periodicamente i Comuni della zona chiedono controlli all’Arpa, l’Agenzia regionale dell’ambiente in una zona fortemente urbanizzata e dove la convivenza fra stabilimenti e case non sempre appare agevole.

Nella vicinanze, proprio recentemente i Comuni di Gerenzano, Cislago e Turate hanno deciso di unire le forze, affidandosi ad uno studio legale per tutelare i propri cittadini. Mentre proprio a Caronno Pertusella c’era stata anche una petizione popolare.

(foto archivio)

14022021